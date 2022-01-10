港股20日開高走高，截至午盤，恒生指數漲0.82％，報23687.10點。國企指數漲1.16％，報8.326.92點。紅籌指數漲0.37％，報4067.17點。

恒生科技指數漲近2％，快手漲9.68％，京東健康漲近9％，嗶哩嗶哩漲超4％。抗疫概念股集體走高，阿里健康漲11.62％，平安好醫生漲8.63％，君實生物漲8.52％。

當代置業跌39.21％，當代置業10日復牌，盤初一度漲超18％。當代置業公告稱，境外優先票據未償還本金總額13.48億美元，公司一直在與相關票據持有人磋商，以就集團與境外優先票據有關的未償還債務責任採取可能的債務重組計畫，相關磋商仍在進行中。

新浪財經報導，券商表示，以目前港股的情況，估值仍屬於低位，跟美股企業維持在相對高檔可說相距甚遠。未來可投資的概念股，維持在電動汽車、半導體或晶片，和內需消費品的相關企業等。預計港股上半年仍見反覆，下半年升勢可能較為明確。