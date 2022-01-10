亞東醫院已於7日開打第三劑追加劑疫苗，截至今（10）日上午10時，總施打363人（第一劑14人、第二劑30人、第三劑 319人），其中施打第三劑均為施打莫德納疫苗。亞東醫院藥學部副主任吳福森表示，亞東醫院上周六開放預約7000個名額，當天5小時內就預約結束，目前亞東醫院釋放的1萬3000劑疫苗都已額滿，其中1萬劑以上是莫德納，其他高端、BNT各占一半。

吳福森說，據目前掌握的資訊，今天指揮中心會配送一批疫苗到新北市衛生局，再由衛生局送到各個醫院及接種單位，星期四還會再有一批疫苗，應該足夠民眾的需求，今天疫苗到貨之後會繼續加開預約額度，讓民眾可以預約到接種第三劑。

亞東醫院家庭醫學科醫師翁資閔表示，由於國內外疫情加劇，中央疫情指揮中心推第三劑追加劑施打，因這幾天有一些本土案例，所以大家踴躍預約施打，目前以莫德納施打最多，預約方面則是莫德納、BNT居多。除了追加劑外，也針對免疫低下、免疫不全的族群，建議做基礎劑的補強。

至於追加劑廠牌的選擇，翁資閔說，要看前兩劑是施打什麼廠牌的基礎劑，目前台灣現有的4種廠牌都可以做追加施打，前兩劑已打了某個廠牌，第三劑最好選擇不同的廠牌，用不同的機制來誘發更多抗體反應，保護力應該會更好，但因為第三劑是沒打過的廠牌，所以可能會出現新的副作用。

亞東醫院表示，因應疫情升溫，亞東醫院即刻配合政策規畫疫苗施打服務，呼籲民眾只要滿18歲以上已完整接種2劑疫苗的民眾，並且施打第2劑後滿12周（3個月），符合接種第3劑追加劑的資格，盡快預約施打以獲得完整的保護力，安心過好年。