The bench's reaction to Klay's poster is INCREDIBLE pic.twitter.com/n48F0Tpxgg — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 10, 2022

勇士後衛克雷湯普生（Klay Thompson）終於在10日回歸，他特地選擇主場賽事做為暌違941天的首戰。前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）帶傷陪著湯普生上陣之後立即退場，隊友的支持和球迷的熱烈反應讓湯普生非常感動。

湯普生賽後說：「我只是很高興再次回到場上做我熱愛的事，找回我的節奏。這感覺真棒，感覺超乎現實，對於賽前球迷的起立歡呼，我心存感激，這很特別，我永遠不會忘記這一晚。」

總教練科爾（Steve Kerr）開賽前對美媒《ClutchPoints》說：「這非常特別，我想無論結果是怎樣，這場比賽將會讓我牢記一輩子。因為克雷為我們的球隊貢獻這麼多，他為我和隊友所做的一切，還有他們對彼此的意義。」隊友們以柯瑞（Stephen Curry）為首，大家賽前都特地穿上11號球衣（湯普生的背號）迎接這一刻。

上半場結束之前，湯普生奮力演出一次切入單手扣籃，勇士板凳區爆出歡呼，宛如他投進最後一擊那樣激動。柯瑞在場邊高興得手舞足蹈、分不清東西南北，2019年湯普生受傷倒下的時候，柯瑞也是場上反應最大的人（把球往地板砸）。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）在推特發文恭賀湯普生回歸，雖然兩人是爭冠的老對手，不過他們曾在電影《怪物奇兵》續集合作，也是有點交情。勇士終場擊敗騎士，湯普生貢獻17分。