大陸去年底的中央經濟工作會議定調「穩字當頭、穩中求進」，要求積極推出有利經濟穩定政策，讓2022年甫始，各中央部會與地方政府紛紛發布新政策。例如大陸財政部提前下達新增專項債額度達1.46兆元（人民幣，下同）、浙江、福建等經濟大省也喊出擴大投資、企業減負，預計集中在1月中下旬的地方「兩會」也將釋出更多穩增長政令。

據《上海證券報》引述浙商證券首席經濟學家李超分析，在穩增長的背景下，宏觀政策預調微調和跨週期調節將有機結合，同時去年12月製造業PMI再度升溫至50.3％，顯示今年第1季經濟將實現「開門紅」。

具體看到大陸中央政策，日前大陸財政部已向各地提前下達今年新增專項債務限額1.46兆元，並推動提前下達額度在第１季就可發行使用。同時稍早大陸國務院常務會議也決定延續實施年終獎等3大個稅優惠政策，預計減免個稅1100億元。隨後再宣佈全年一次性獎金單獨計稅、上市公司股權激勵單獨計稅等多項稅收優惠政策繼續執行。

而以地方為例，浙江省7日就召開穩進提質政策體系新聞發佈會，公佈「5＋4」穩進提質政策體系，也就是擴大有效投資、減負強企、科技創新、「兩穩一促」（穩外貿穩外資促消費）、民生保障等5大政策包，再加上財政、自然資源、金融、能源「4張要素清單」。