月底就是農曆新年，上班族不僅關心多終獎金領多少，也有人正在考慮要不要跳槽。根據求職網站今(10日)公布的最新夢幻跳槽企業名單，上班族最嚮往進入的傳統產業由長榮集團首度拿下冠軍寶座，可見傳聞中40個月的年終獎金吸引力有多大，高科技產業由護國神山台積電8連霸，金融產業則由富邦金奪得。

根據yes123求職網調查顯示，有高達93.6%的上班族透露，在農曆年後「會想換工作」，比例創13年以來新高，如果以全體受僱就業者914.4萬人估算，潛在的「年後跳槽族」約有856萬人；想換工作最主要的原因還是「不滿意薪水」，占59.1%，其次包括「沒有升遷機會」(43.1%)、「覺得現在的公司發展沒前景」(34.4%)等。

對於上班族心目中的「夢幻跳槽企業」，調查發現，在可複選下，最嚮往進入的傳統產業第1名是長榮集團(31.5%)，其次是台灣高鐵(30.4%)、中鋼(29%)、台塑集團(27.2%)以及統一集團(26.1%)。

高科技產業部分，依然由台積電(45.2%)穩居冠軍，其次是中華電信(40.7%)、鴻海(32%)、聯發科(23.8%)以及華碩(22.6%)；金融產業部分，上班族最嚮往進入的前5名依序是富邦金(30.5%)、國泰金(29.5%)、中信金(28.4%)、玉山金(27.2%)以及臺灣金控(20.2%)。