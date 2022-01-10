宇宙人方Q（左起）、小玉和阿奎趁拍〈藍色的你〉MV的同時享用當地原住民料理。（相信音樂提供）

宇宙人主唱小玉、吉他手阿奎、貝斯手方Q很久沒有相聚去旅行，日前赴花蓮拍攝〈藍色的你〉MV，以工作之名，行充電放鬆之實，3人在疫情後的首趟旅行中，享受無敵海景和營火烤肉的Chill姿態通通被捕捉下來，讓他們大讚是出道以來最舒服的一次拍攝。

宇宙人透露大多都因為工作關係才一同出遠門，小玉分享：「上一次大概是在疫情前的2019年底，那時我們去日本巡迴，這次暌違2年3個人一起，不過依然是在工作！」MV導演Zoe為了在〈藍色的你〉記錄下他們最自然真實的狀態，以旅遊行程取代劇本，讓方Q讚嘆：「導演就很像導遊一樣，帶領我們3天2夜的行程！」

此行宇宙人天天充滿歡笑聲，為了準備烤乳豬，自曝是童軍隊出身的小玉負責生火，御用鼓手小胖負責當主廚出菜，大夥還變出營火讓阿奎感到相當新鮮，興奮說道：「第一次體驗營火，讓我最難忘，這些是城市沒辦法體會到的，我2個夜晚都在營火旁邊，感覺很舒服！」小玉則笑說：「我記得他一直去撿柴、補柴火！」貪玩的方Q則在踏浪時不小心弄濕鞋子，搞笑說道：「我負責烤鞋子。」

他們入住的民宿內有架鋼琴，各自也攜帶器材即興創作，方Q說：「其實最後一天滿不想回來的，因為開始住習慣了，而且我們弄了一個可以錄音的地方，如果真的多待幾天會很好！」

距離上一張專輯隔了4年多，談到新專輯進度，小玉賣關子透露：「第5張專輯會是一張療癒的專輯，包含了我們在疫情這段時間沉澱後的一些感受，而且我覺得團員們的創作、錄音、歌唱和編曲等，大家都到了不一樣的境界。」