德國衛生部長Karl Lauterbach在周日指出，德國將研究快速抗原檢測對Omicron變異株病毒的可靠性。

衛生部長說，目前不是很確切瞭解這些檢測對Omicron的效果如何，目前正進行評估；評估的結果將在幾周後公布。Lauterbach說，如果沒有檢測的替代方案將是很危險的。

部長在周日接受新聞訪問時指出，德國必須儘快更改新冠疫苗接種策略，以應對Omicron病毒，並且確保能在未來面臨新的變種病毒時，能快速開發出新的疫苗。

據德國疾病防治中心RKI的數據，Omicron病毒目前占德國確診人數約44%。德國周日新增3.65萬名新冠確診者，為一周前單日確診數的3倍，但仍遠低於法國的超過20萬人。英國周日新報14.14萬名單日確診者，稍低於周六的14.64萬人。

德國衛生部長一直強烈主張強制性接種疫苗的政策。司法部長 Marco Buschmann也希望議會儘快對此事作出決定。但綠黨的議會領袖認為，執政聯盟應該先在內部討論好這個問題，這不容易決定，因為強制性意味者對民眾的深度干預。