炎亞綸應景推出年節禮盒。（Beauty Player愛美玩家提供）

農曆春節將近，炎亞綸結合旗下副業與代言產品推出應景年節禮盒，主打「享受不寂寞」，傳遞美食與身材不一定對立，而是相互需要的關係，更讓口感滿足味蕾、用美感滿足心靈。提及過年期間，總會出現長輩喜歡問候薪水、愛情等惱人問題，是否有妙招可以防止長輩出招？炎亞綸笑回：「心情好就回、心情不好就回，就這樣啊！其實就是一個話題，長輩是想聊天但找不到話題。」

若有機車長輩明顯想要試探、比較，他則分享：「大家就跟自己兄弟姊妹出去老街逛逛走走，不用一直待在家裡，現在還有麻將、通訊軟體可以讓大家逃避。」炎亞綸打趣祝福：「祝大家有一個沒有長輩攻擊的新年，新年快樂喲！」至於今年虎年要如何度過，炎亞綸表示第一次所有阿公阿嬤長輩都不在了，不知道爸媽他們想在台北度過還是回到其他縣市與親戚度過，「但不管如何，過年時我會盡力做好陪伴，享受天倫之樂，就是把時間用來陪伴家人」。至於是否挑戰下廚做年菜？他緊張地說：「他們敢吃我就敢做。」

炎亞綸認為，食物陪伴是某種在孤單一個人的時候，好玩的感受跟經驗，嘗遍各種不同味道靈感，美食是之於寵物、人以外，非常好的陪伴，他認為吃非常重要，「害怕寂寞是一個現在人類的文明病，因為資訊發達，但當你把手機放下可能會空虛，忘記怎麼跟自己相處，所以陪伴自己很重要，也不要忘記吃美食撫慰心靈，才會喜歡做食物給大家」。

聊起開春後的工作計劃，炎亞綸預告過完年就要進劇組拍戲，也因此他接下來會更注重加強體態的維持；另外，炎亞綸的新專輯也即將動工，近期開始與製作人展開收歌，且他新節目也要開始錄製，透露：「這是一個在台灣前所未有的類型，年後會如火如荼進行，成本高、時間長，內容精彩一定會讓大家喜歡。」