麗寶樂園初一到初五，夜間營運到晚上8點，天天都有璀璨煙火秀。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶福容大飯店金虎報喜六品組，一次能吃到荷葉雞、鰻魚米糕、鮑魚干貝佛跳牆等，六道美味料理。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

今年春節長達9天，民眾已開始準備年節出遊行程，麗寶樂園渡假區推出12歲以下免費玩樂園優惠；Outlet消費滿額送刮刮卡，獎項包括Switch、飯店住宿券、行李箱等；麗寶福容大飯店則推出人氣年菜外帶六菜組只要5999元；每天前100名造訪麗寶國際賽車場還可拿到好運紅包，渡假區夜間還將點亮麗寶新年城夢幻燈飾，讓人美照拍不完。

麗寶樂園渡假區指出，1月29日至2月6日間，麗寶樂園探索世界祭出12歲以下免費優惠，購票時出示健保卡正本，並搭配一名陪同成人現場購買全票，即可享優惠；官網套票推出5折超殺「樂園＋密室套票」，暢玩探索世界與密室逃脫，每人只要799元，「雙人樂園＋摩天輪套票」只要1399元，2月28日前皆可用，早買早享優惠；初一到初五樂園夜間營運到晚上8點，天天都有璀璨煙火秀。

而走春當然少不了逛街採買，麗寶Outlet Mall擁有250間店鋪品牌、50多種美食選擇與秀泰影城、木育森林、湯姆熊旗艦店等娛樂體驗，最適合帶著全家一起血拼購物、團圓歡聚，春節9天連假期間，憑當日單筆消費滿5000元即贈刮刮卡，大年初一還有福虎戳戳樂活動，讓民眾可以在虎年新春試手氣；另外，初二至初六每日開店前100名消費者，還可免費領取好運錢母金虎幣，玉山麗寶聯名卡卡友消費也有滿額好康禮，讓你買好買滿還能省荷包。

麗寶樂園渡假區表示，麗寶國際賽車場為了歡慶金虎年到來，春節期間每天前100名遊客可以獲得好運紅包，有機會獲得價值400元的賽車場Coupon券等好康禮，遊客可以來到亞洲最佳卡丁賽道，下場感受貼地馳騁的競速快感，除了大人開卡丁車，小朋友則推薦到「兒童交通安全教育館」，共有8項設施，其中由小朋友親自駕駛小汽車的「路考測驗」最受歡迎，教導兒童認識交通號誌、禮讓行人與如何應對突發狀況，結束還可以領取專屬於自己的兒童駕照。

此外，春節團圓飯不用愁，麗寶福容大飯店則推出人氣年菜外帶，讓您輕鬆澎拜上桌；一品鮑魚干貝佛跳牆10人份售價2880元、鰻魚臘味蒸米糕10人售價1380元等多樣經典必吃年菜，全家團聚首選推薦「金虎報喜六品組」，每組8人份售價為9720元，還有貼心為小家庭準備3~5人份的「迷你團圓組」售價5999元，即日起至1月23日可預訂。