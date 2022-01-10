台中市第2選舉區立委補選、台北市第5選舉區立法委員林昶佐罷免案結果昨天出爐，民進黨「雙林雙贏」。對於此次選戰，前綠委沈富雄認為，從四大公投到中二補選和罷昶，國民黨一連三輸，有6點敗因至為明顯。

對於中二補選和罷昶結果，沈富雄今（10日）在臉書發文表示，首先是戰力不對稱，重量級對上輕量級；其次，重量級選手嗜血，手下不留情，全場飛舞，像當年的拳王阿里，叫囂「藍綠對決」；第三，弱的一方本應誓死力拚，感動占比高達50%的旁觀中間選民，卻未戰先輸，「極力撇清自己的角色，暗示自己不過是沾醬油的玩票性質」，甚至公開否認「藍綠對決」。

沈富雄接著解析，第四是國民黨不僅體弱，四肢更不聽使喚，雜音特多，到處招搖，令人生厭；第五，中央脊柱患嚴重軟骨症（Osteomalacia），病因是對手百試不爽的「抗中保台」；最後則是，黨主席朱立倫自以為既是主席，當然是脊柱，其實朱已自我邊緣化為四肢。

沈富雄文末強調，國民黨不破解對手的「抗中保台」，脊柱就硬不起來，就不會有救。