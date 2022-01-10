自小客車自撞分隔島翻覆。（民眾提供）

自小客自撞分隔島翻覆 情侶輕傷無大礙

今（10）日上午11時30分新北市板橋區中山路、民權路口發生自小客車翻覆事故，23歲楊姓男子駕駛自小客車時，疑因與女友聊天分心未注意路況，自撞分隔島翻覆，所幸2人均輕微擦傷，送醫治療後已無大礙。

據了解，楊男駕車行經民權路往中和方向，在中山路口時疑分心偏向內側車道，自撞分隔島後翻覆，2人一時受困車內，隨後由消防人員協助脫困。

警方對楊男進行酒測，酒測值為0，肇事原因與責任警方已在調查釐清。