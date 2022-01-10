聊天分心未注意路況 新北自小客自撞分隔島翻覆 13:112022/01/10 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自小客車自撞分隔島翻覆。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自小客車自撞分隔島翻覆。（民眾提供） 自小客自撞分隔島翻覆 情侶輕傷無大礙 今（10）日上午11時30分新北市板橋區中山路、民權路口發生自小客車翻覆事故，23歲楊姓男子駕駛自小客車時，疑因與女友聊天分心未注意路況，自撞分隔島翻覆，所幸2人均輕微擦傷，送醫治療後已無大礙。 據了解，楊男駕車行經民權路往中和方向，在中山路口時疑分心偏向內側車道，自撞分隔島後翻覆，2人一時受困車內，隨後由消防人員協助脫困。 警方對楊男進行酒測，酒測值為0，肇事原因與責任警方已在調查釐清。 桃機群聚案恐延燒 金嗓歌友會採檢傳不只2人確診 跨年走埔里古道秘境 登山客驚見1屍掛眼前嚇壞 還有2人失蹤 #翻覆 #分隔島 #無大礙 #自小客車 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭小貨車過彎不及衝對向車道 連撞4車2人受傷送醫 11:412022/01/08 社會 前書記官假冒高檢署檢察官 誆騙可喬土資場執照遭起訴 21:052022/01/06 社會 國道1台南恐怖連環撞1死3傷 駕駛拋飛車外身首分離 08:422022/01/07 社會 金門環北2機車相撞 雙方都是外送員 14:592022/01/05 社會 47歲李奧納多與嫩模女友度假「海中交纏」 超兇身材一覽無遺 10:192022/01/09 娛樂 國1台南安定南下路段3車連環撞！轎車駕駛屍首分離 3乘客傷 03:132022/01/07 社會 用機車佔停車位爆口角 警用1招意外讓駕駛都笑了 15:062022/01/03 社會 瓦斯罐丟垃圾車氣爆 2清潔員灼傷 04:102022/01/05 地方新聞 2022首日又有酒駕肇事 醉男凌晨開上國道 撞前車翻覆4人傷 12:032022/01/01 社會 淡水民宅火警 8旬老夫妻倒於臥室送醫後雙亡 19:112022/01/08 社會 台南巷弄民宅傳火警 嬤孫嗆傷倒地急送醫 19:062022/01/03 社會 社會熱門新聞 警抓毒梟喊「趴下」！ 通緝犯狗兒子竟做這動作 - 社會 成人網站女主角是自己！女一查竟是離婚3年前夫搞鬼 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 不滿鄰居女友叫床太大聲 嗆她「太騷」被訴 - 社會 太噁！人妻餐廳吃萬元帝王蟹險崩潰 6千網友也嚇傻：頭皮發麻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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