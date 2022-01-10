台灣第一檔台股量化基金「台中銀台灣量化基金」2020年8月18日上市以來，以低波動性、絕對報酬、超越大盤縱橫台股，2021年首度展現全年完整報酬績效，全年報酬率31.13％，打敗大盤26.92％、0050的21.97％及0056的18.66％。

「台中銀台灣量化基金」是透過AI人工智慧、Big Data大數據及Cloud Computing雲端運算，由電腦多因子模型進行選股操作，每日更新量化排名。

翻開2021年該基金每季排名發現，量化排名每日更新、熱門股票調整迅速，每月周轉率約40％，每季前10大持股約變動8至9家、只保留1至2家。去年表現強勁的航運股，該基金在第二季也選到台驊投控(2636)及萬海(2615)兩檔，占基金部位持股比重4.87％及4.58％，合計將近1成，兩檔從4月6日買進，7月7日出脫，搭著航海王噴出的節奏，報酬率數倍翻揚。另外，去年第三季持股第一大的股票是中華化(1727)，第四季則為達興材料(5234)，都在去年第三季及第四季帶來高報酬表現。

該檔量化基金由台中銀投信發行，最低門檻3000萬元，因此，主要投資客戶都是台灣的上市、上櫃公司等機構法人客戶為主，提高上市櫃公司的閒置現金收益率。