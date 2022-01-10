行政院農業委員會近期舉辦第7屆農村好物選拔，從全台各縣市選出45件特色農特產品，其中新北市2家業者獲選，分別是汪汪地瓜園有限公司的地瓜薄片，以及東成茶葉企業有限公司的包種抹茶爆米花和蜜香紅抹茶爆米花。（農業局提供）

行政院農業委員會近期舉辦第7屆農村好物選拔，從全台各縣市選出45件特色農特產品，其中新北市2家業者獲選，分別是汪汪地瓜園有限公司的地瓜薄片，以及東成茶葉企業有限公司的包種抹茶爆米花和蜜香紅抹茶爆米花，3項產品皆是在地農友手栽加工製成，並專研品牌經營，打造出吸睛又美味的特色農特產。

農業局指出，汪汪地瓜園是由3個地瓜園長大的兄妹所成立的品牌，除了銷售自有種植的金山地瓜外，也與15位在地農友合作栽種，近年積極推廣「食農教育」，除了讓遊客體驗控磚窯、控土窯、挖地瓜、採地瓜葉等農事體驗外，也自力研發不同的地瓜產品，此次入選的「地瓜薄片」採用台灣原產台農57號地瓜，結合真空油炸技術，還原地瓜最原始的口感，也跳出傳統地瓜加工製品的侷限。

另外，獲獎的東成茶葉創辦人蘇育裕、林奕慧夫婦，早年返鄉坪林經營茶葉，堅持傳承，近年更積極推廣飲茶文化，不是農業背景的林奕慧積極參與生產、行銷等課程，創新研發多款新穎茶食，用親民的茶包出發，克服茶包苦澀不耐浸泡的缺點，研發出天然清香入喉的洋甘菊包種茶和薄荷包種茶，並優化品牌包裝和形象，結合多元行銷通路和產品，把關產品製成，讓消費者除了能品到安心的茶外，也能吃到創新甜品。

而這次推出的包種抹茶爆米花與蜜香紅抹茶爆米花，選用的是坪林在地產銷履歷的茶葉與非基因改造玉米，口感扎實，擁有淡淡茶香，深受評審親睞，

新北市農業局長李玟表示，新北農村社區蘊藏許多隱藏版特色農村好物，皆是由傳統在地生產，兼具家鄉特色，這次農村好物選拔，新北農特產品再次被大家看見，鼓勵農村社區繼續創新研發特色產品，加值農村產業，建立安心健康的品牌意象。