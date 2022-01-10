SABON PLV身體磨砂膏。（SABON提供）

SABON手工皂磚。（SABON提供）

SABON第一間店。（SABON提供）

SABON贈禮藝術。（SABON提供）

SABON經典橄欖油香氛皂100g ，580元。（SABON提供）

SABON經典護手霜30ml(條裝) (25週年限量版)，380元。（SABON提供）

頂級保養SABON歡慶25周年，除了推出經典限量系列，並與寒舍集團旗下的寒舍艾麗酒店「THE TERRACE」大廳酒吧聯名創作調飲。

SABON的品牌精神正是鼓舞人心、蘊藏天然、化不可能為可能，在產品的研製上，SABON亦取之天然，就像綠洲中蘊藏著許多大自然的力量，為人們帶來力量，第一家 SABON 創立於 1997 年在特拉維夫（Tel Aviv）市中心的申金街（Shenkin Street），自此SABON 打造出古典優雅的世界接待每一位顧客。SABON將「款待」視為一種生活藝術，更珍惜每一次與顧客的相遇與邂逅，每一間SABON皆有「幸運井」迎接踏入的顧客，引領大家踏上迷人而驚喜的旅程，把忙碌紛擾屏除在SABON的世界之外，讓人有機會暫停時間、體驗香氛的美好、喚醒感官並享受當下。

「SABON」之名源於閃族語系中的「肥皂」，SABON最初的根基就是手工皂。在品牌創立之初，SABON的手工皂條在當地作坊新鮮生產，由匠人們手工親製，確保每個香皂維持在最佳狀態，才按磅秤重出售。SABON對於每一塊手工皂的原料品質與香氣，都嚴格挑選與調配，這樣的態度展現在SABON的產品力上，SABON隨即受到熱烈的歡迎。 對原料的講究、品質的堅持與細節的用心，匠心的工藝精神傳承至今，不斷地擴展產品類別與香氛種類，並成功地將專賣店與專櫃拓展到全世界。

至2022年止，SABON已落腳於15個國家，200 多家門店。無論身體、臉部、頭髮與居家香氛產品，都有令人愉悅的質地和獨特的香味，不斷致力於創造身體、靈魂和環境的愉悅和多重感官體驗，為生活注入質感。

從創立初期SABON團隊皆以手寫字為每一款產品設計標籤，並在試寫多次後，從中選擇一款最終版本交付設計印製，演變為現今大家所見的SABON手寫字型。

從25年前創立之初，SABON 就一直堅持使用頂級的原料與最優質的天然成分，包括著名的死海鹽、死海礦泥、藻類；並由地中海精選天然植物元素，如橄欖油、乳油木果油與各式精油。SABON將贈禮視為一門藝術，禮物象徵著親情、感激、分享、愛和喜悅，在SABON購買禮物的人都懷著這樣的情感，因此SABON比任何人都注重送禮的細節，禮品由襯紙包裝，打上精緻緞帶，禮盒印有金色的花樣，細緻典雅，讓打開禮盒的那一刻變為開啟幸福的鑰匙。

SABON為25周年選擇經典香氛PLV (廣藿香-薰衣草-香蘭，Patchouli-Lavender-Vanilla)作為焦點，並邀請才華洋溢的年輕插畫家Gabriella Barouch設計限量包裝。PLV傾注了極其豐沛情感和個性的香氣，塑造出25年來代表性香調。