魚丁糸樂團推出復刻第一彈《不同名專輯》。(環球音樂提供)

魚丁糸樂團以專輯《池堂怪談》拿下2021年終排行實體銷售冠軍,進入2022年馬不停蹄展開工作計畫,除了投入於演唱會彩排之外,也同步推出復刻計畫,重新錄製蘇打綠全有舊作,希望藉由該計畫展現決心,擁有自己的創作心血,也不計成本,每張復刻專輯以雙倍製作預算錄製雙倍曲目。首張復刻專輯原為蘇打綠首張同名專輯,此次以魚丁糸樂團名義推出則改稱為《不同名專輯》,魚丁糸表示:「重製的原因來自挫折,過程充滿挑戰,感謝意想不到的收穫。」

自從宣布復刻計畫,主唱青峰以「#青唱給你聽」影片,連續11天揭曉原同名專輯的11首歌曲,短短不到2週時間創下超過千萬次網路收看次數;跨到2022年的第一天,「#青唱給你聽」影片再度啟動!此次陸續釋出〈空氣中的視聽與幻覺〉、〈Believe In Music 〉、〈蜘蛛天空〉…等清唱影片,以及在In Summer 專場中經典歌曲〈憂愁〉、〈That I Would Be Good〉等曲目,「#青唱給你聽」完整揭曉復刻計畫21首收錄曲目。

今日魚丁糸正式公布「魚丁糸 復刻計畫 全新糸列」Vol . 1《不同名專輯》將於1月14日數位上線、同日實體專輯開始預購,2月18日實體正式發行。這次魚丁糸復刻蘇打綠專輯,每首歌曲重新錄製以外,並收錄了當時發行同名專輯前的單曲亦是In Summer專場下半場曲目。力邀當年原製作人徐千秀擔綱CD1製作人,CD2則邀請嘟嘟製作〈Believe In Music〉、〈蜘蛛天空〉、〈I Don’t Care〉、〈Air〉4首歌曲、其他則由青峰、徐千秀擔綱共同製作人。

錄製初期,6人摸索此時的自己該如何對待過去的作品,但踏進練團室以及錄音室的那一刻,站在樂器以及麥克風面前,發現什麼都不用做,身體全部記得,這是他們自己的歌曲,一切都存活在他們的血液裡。

2005年是蘇打綠發行第一張專輯的起點,回顧這17年經歷過的旅程,對團員或是歌迷來說都是非常珍貴的時光,一起經歷過純粹、快樂、幸福、絕望甚至是崩離,復刻 2005年獨立樂團時期所創作的首張同名專輯,加上2004年出道曲〈空氣中的視聽與幻覺〉,以及〈Believe In Music〉EP曲目,還有同名專輯In Summer專場中經典曲目,雙CD共21首歌讓你變成時光旅人,任意穿梭過去、現在、未來,彷彿是一張時光專輯。