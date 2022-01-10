魚丁糸樂團推出復刻第一彈《不同名專輯》。（環球音樂提供）

魚丁糸樂團以專輯《池堂怪談》拿下2021年終排行實體銷售冠軍，進入2022年馬不停蹄展開工作計畫，除了投入於演唱會彩排之外，也同步推出復刻計畫，重新錄製蘇打綠全有舊作，希望藉由該計畫展現決心，擁有自己的創作心血，也不計成本，每張復刻專輯以雙倍製作預算錄製雙倍曲目。首張復刻專輯原為蘇打綠首張同名專輯，此次以魚丁糸樂團名義推出則改稱為《不同名專輯》，魚丁糸表示：「重製的原因來自挫折，過程充滿挑戰，感謝意想不到的收穫。」

自從宣布復刻計畫，主唱青峰以「＃青唱給你聽」影片，連續11天揭曉原同名專輯的11首歌曲，短短不到2週時間創下超過千萬次網路收看次數；跨到2022年的第一天，「＃青唱給你聽」影片再度啟動！此次陸續釋出〈空氣中的視聽與幻覺〉、〈Believe In Music 〉、〈蜘蛛天空〉…等清唱影片，以及在In Summer 專場中經典歌曲〈憂愁〉、〈That I Would Be Good〉等曲目，「＃青唱給你聽」完整揭曉復刻計畫21首收錄曲目。

今日魚丁糸正式公布「魚丁糸 復刻計畫 全新糸列」Vol . 1《不同名專輯》將於1月14日數位上線、同日實體專輯開始預購，2月18日實體正式發行。這次魚丁糸復刻蘇打綠專輯，每首歌曲重新錄製以外，並收錄了當時發行同名專輯前的單曲亦是In Summer專場下半場曲目。力邀當年原製作人徐千秀擔綱CD1製作人，CD2則邀請嘟嘟製作〈Believe In Music〉、〈蜘蛛天空〉、〈I Don’t Care〉、〈Air〉4首歌曲、其他則由青峰、徐千秀擔綱共同製作人。

錄製初期，6人摸索此時的自己該如何對待過去的作品，但踏進練團室以及錄音室的那一刻，站在樂器以及麥克風面前，發現什麼都不用做，身體全部記得，這是他們自己的歌曲，一切都存活在他們的血液裡。

2005年是蘇打綠發行第一張專輯的起點，回顧這17年經歷過的旅程，對團員或是歌迷來說都是非常珍貴的時光，一起經歷過純粹、快樂、幸福、絕望甚至是崩離，復刻 2005年獨立樂團時期所創作的首張同名專輯，加上2004年出道曲〈空氣中的視聽與幻覺〉，以及〈Believe In Music〉EP曲目，還有同名專輯In Summer專場中經典曲目，雙CD共21首歌讓你變成時光旅人，任意穿梭過去、現在、未來，彷彿是一張時光專輯。