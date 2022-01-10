天津10日公布前一日新增21例新冠肺炎本土確診病例，全部來自津南區，該區3日內暴增40例本土個案，均感染Omicron變種病毒。其中，8日新增的20名感染者，送到醫院治療並經市專家組綜合分析後，已有18人確診，另外2人為無症狀感染者。中國工程院院士張伯禮表示，從天津目前疫情排查情況發現Omicron感染有明顯低齡化趨勢。

大陸今（10日）通報前一日新增97例本土病例，河南60例佔最多，其次為天津21例，另有陝西西安15例及廣東深圳1例。

張伯禮說，這次天津疫情是Omicron首次在大陸本土發生社區傳播，確實傳染性很強，但症狀並不明顯，隱匿性也強，更容易多點散發或集中爆發。

張伯禮續指，此輪疫情一個值得注意的特點即已發現的40人中，有23例為中小學生，從天津目前疫情排查情況發現，Omicron感染有明顯低齡化趨勢。他提醒，青少年兒童疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不高，是疫情防控的薄弱環節，建議應該將中小學等少年兒童可能聚集的場所納入疫情防控重點，予以關注。

此外，西安和鄭州的疫苗接種率超95％，但仍舊出現局部疫情，張伯禮認為，這一定程度說明疫苗保護力在下降，變種病毒存在免疫逃逸現象，「但根據目前研究結果看它對於防止轉向重症率和死亡率的效果還是很好的，有效率可以達到80％～90％」。所以他建議依然要加強疫苗的接種，提高疫苗覆蓋率。