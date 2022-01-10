立委蔡適應前執行秘書吳驊珈在麥金路、安樂路口拜票。（立委蔡適應前執行秘書吳驊珈提供／陳彩玲基隆傳真）

距離年底九合一大選剩不到1年時間，基隆安樂區市議員選戰開跑，民進黨已至少5人表態參選，預計進行黨內初選。今天市長林右昌前秘書游本明、曾怡芳，以及立委蔡適應前執行秘書吳驊珈2批人馬，分別在麥金路、安樂路口拜票，叫陣意味濃厚。

市長林右昌秘書游本明、曾怡芳去年底辭職並對外宣布，將分別角逐安樂區、七堵區市議員選戰。今天上午曾任林的秘書、現任議員張顥瀚及林旻勳，攜手游、曾2人在麥金路、安樂路口拜票，以「師兄帶師妹」方式，爭取市民支持。

游本明的父親是仁愛區前議員游祥耀，她加入林右昌團隊後，擔任秘書兼市府副發言人，今天在路口拜票時表示，過去自己扮演與市民溝通的橋樑，現在想站到第一線為市民服務，將投入安樂區市議員選戰，希望得到支持、通過黨內初選。

曾怡芳是七堵人，2014年加入林右昌青年軍，擔任秘書期間主要在七堵區跑行程，擔任林的分身。她指出，將角逐七堵區市議員選戰，今天在師兄們陪同、經驗分享下，相信未來若有機會進入市議會，一定能將過去在市府所學與經驗發揮，推動基隆前行。

今年大選安樂區再度成為第一戰區，民進黨已至少5人宣布參選，其中立委蔡適應前執行秘書吳驊珈從5日開始，每天早上、下班時間，由在地支持者陪同下，於麥金路、安樂路口拜票，今天恰巧與游本明、曾怡芳在對街互相爭取市民支持，叫陣意味濃厚。

吳驊珈說，自己在蔡適應辦公室任職近6年，主要從事選民服務、公共政策協調等，從中獲得許多成就感，希望有機會親自為地方服務，決定投入安樂區市議員選舉。對於要一同角逐初選的候選人有師兄站台，她表示，心裡沒有太多想法，相信有競爭才有進步。