帶小孩出門真的要特別注意。近日大陸成都發生一家3個大人帶小孩逛百貨公司，小孩頑皮爬上價值13萬人民幣（約新台幣57.2萬）的米妮裝置藝術，導致裝置藝術摔破，還壓毀旁邊價值6萬（約新台幣26.4萬）的擺設，事後一名疑似百貨員工在網路發文痛批，4個大人管不住一個孩子。

據大陸綜合媒體報導，位於成都一間名為「連卡佛百貨」，是當地高檔的百貨，一名自稱連卡佛百貨的員工在微博發文，指館內價值13萬人民幣（約新台幣56.4萬）的米妮裝置藝術品，被一名孩童爬上去後倒下摔破，痛批4個大人沒一個人管得住小孩，還壓毀旁邊價值6萬（約新台幣26.4萬）的擺設，家長最後賠錢了事。

發文的網友表示，館內裝置藝術被破壞，已不是第一次發生，百貨高層常把昂貴的裝置藝術，在沒有任何安全維護的情況下，直接放在百貨走廊上，雖然旁邊也有放「貴重物品請勿觸碰」的告示牌，「但這次事件是有史以來最誇張」，更透露自己平時想上洗手間，經過這些裝置藝術時，都恨不得把自己的手綁起來，就怕不小心打破。

貼文曝光後，遭到網友評論，「所謂保護好好的米妮，不過就是赤裸裸地放在走廊上，高價的裝置藝術竟然沒有圍欄」、「如果家長已經賠償，館內人員不應再發帖吐槽『家長沒看管好熊孩子』」。貼文也因遭到大批網友討論，目前貼文已刪除。

針對此事件，百貨公司人員未做評論，僅承認了確實有兩個裝置藝術被弄壞，但店家有對貴重商品投保。