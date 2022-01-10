教育部今天表示，位在彰化縣的中州科大讓烏干達學生變成超時工作的學工，除勒令限期改善外，並將其列為專案輔導學校，即日起不得招收境外學生，並扣減相關補助經費等懲處措施。

《報導者》今天報導，一群非洲烏干達學生到中州科大就讀，校方原承諾課程會以英文授課，學校也會給予獎學金，並媒合學生就近到與課程相符的公司實習，讓學生賺取生活費；但到臺灣後，一切都不是這樣。

《報導者》說，這群烏干達學生周一到周三在中州科大上聽不懂的中文課，周三到周日在學校分配的隱形眼鏡工廠、望隼科技連上5天大夜，每月工時長達190小時，嚴重違反每周打工多20小時的規定，淪為超時工作的學工。

教育部今天也證實，接獲就讀中州科大的烏干達學生陳情學校未依承諾核發獎學金、學生超時工讀及未能提供英語教學等相關事宜，經到學校訪視且與學校師生晤談，初步認定中州科技大學涉及重大違失事項。

教育部重申自108年起即要求學校須制訂外國學生招生須知，須明確告知擬來臺就學學生之權利義務，包括應繳學雜費、是否提供獎助學金及領取條件與在臺工作之法規等。另維護學生在臺就學權益，學校應善盡外國學生學習及生活輔導責任。