瞄準高齡、後疫情健康商機，安克生醫（4188）擴大國內健檢市場之醫療院所等專業機構部署版圖再傳捷報。安克生醫表示，旗艦產品甲狀腺超音波AI智慧醫材，現已進入全台全數醫學中心，以及50多家醫療院所和健檢中心，近期再進軍台大健檢中心和彰濱秀傳健檢中心。

安克生醫李伊俐總經理指出，不僅國內佈局傳喜訊，「安克甲狀偵」智慧醫材也已獲美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA上市許可；除了當前已進入台灣全數醫學中心，全球更已超過17國、120家醫院與250多位醫生使用，透過協助篩出更多需注意的患者，以及輔助醫師做出更即時、精準判斷。?最新癌症登記報告顯示，甲狀腺癌持續位列我國十大癌症，當中女性佔比又遠高於男性，高居女性第四大癌症，然而大部分人並不自覺自身甲狀腺可能出問題，主因之一是甲狀腺結節多數難以觸摸到，且通常並無症狀。?統計指出，台灣約半數成年人有甲狀腺結節，女性更高達60%，雖僅少數有癌症疑慮，但卻有「偵測不易」的情形。此外，甲狀腺結節進展相當緩慢，像他曾有病患在追蹤5年後才惡化成癌症，種種原因都常常使得甲狀腺健康未受到應有的重視。?安克生醫強調，安克生醫研發的甲狀腺超音波AI輔助偵測智慧醫材，能於非侵入性情況下，根據超音波呈現的甲狀腺結節外觀的型態、表徵進行分析，即時得出結節良惡性的風險程度；也透過提供一致性的評估依據，有利於日後結節狀況的追蹤。