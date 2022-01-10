翁立友9日攜手謝金晶、向蕙玲、87樂團的艾成和王瞳，以及孟慶而等歌手，齊心為「台灣愛與希望國際關懷協會」公益演唱會溫暖獻聲；翁立友表示行善要及時，孩童受虐不能等，艾成、王瞳期許無辜孩子早日脫離暴風圈，謝金晶希望愛心無懼暴力，向蕙玲盼孩子在安全中成長，孟慶而則認為愛的能量無限大，眾星希望號召更多人奉獻愛心，伸出援手相助，讓受虐致重殘的孩童得到妥善照顧，有個溫暖的家。

受訪聊起近況，翁立友表示疫情期間，非常珍惜站在舞台上的機會，開春後將推出新專輯，也會利用過年期間到廟宇朝聖祈福；大家關心他之前不慎摔傷，翁立友表示自從上次參加愛心義演，身心感覺舒暢，腰傷連帶順利痊癒，現在做任何動作都會放慢，時時注意筋骨。謝金晶大年初三即開工，且年後馬上就要錄製新專輯，「屬虎的我很開心一開春就工作忙碌！想到家裡今年高齡98歲的阿嬤，很希望阿嬤能夠身體健康呷佰二，陪著她快樂地渡過每一天」。

87樂團主唱艾成，疫情期間專注餐飲事業，慶幸自己沒被疫情打倒、逆勢成長，且他不僅在竹東開店，更時當以直播方式叫賣便當、帶動業績；近日瘦身5公斤的王瞳，疫情期間休息時間太長驚覺體重飆升，她以少吃多運動的自然方式，1個半月內成功減肥到目前體重47公斤，屬虎的王瞳，大年初二將和老公艾成回台南娘家，也期許自己本命年成功懷孕虎寶寶。