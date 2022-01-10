蘋果春季發表會再有進一步消息，外媒披露，今年首場發表預計在3、4月之間舉行，且有機會公開搭載5G及新晶片的iPhone SE系列機型。

MacRumors報導，知名科技記者Mark Gurman日前表示，據了解，蘋果今年首場活動將在短短幾個月內推出，可能落在3至4月之間，搭載5G的新一代iPhone SE手機將是發表會上的重點。

報導指出，去年因疫情關係，蘋果沒有舉行春季發表會，但蘋果仍在官網上更新產品，包括新款MacBook Air、iPad Pro及第二代iPhone SE機型。

而除了新一代iPhone SE有望在今年首場春季發表會亮相外，先前外媒也披露，搭載M1 Pro和M1 Max晶片的新款27英寸 iMac和高端Mac mini都有機會同時公開。

不僅如此，Mark Gurman也爆料，今年蘋果的開發者大會（WWDC）將會維持線上方式進行，此外，關於新款Apple Watch Series 8將搭載體溫感測器市場傳言，Mark Gurman則說：「最近關於此功能的討論趨緩，不清楚是不是有望在今年推出，還是會被延遲。」