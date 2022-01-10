社團法人111教育發展協進會關懷偏鄉教育活動開年即來到花蓮縣，由協進會理事長、亦為前教育部國民及學前教育署署長吳清山等人代表致贈光華國小等10所學校桌球器材，花蓮縣政府感謝協會回饋教育愛心善舉，受贈學校為國風國中、光華國小等10所國中小，共獲贈20萬元之桌球器材設備，鼓勵青少年學子培養運動專長、促進身心健康。

捐贈儀式於光華國小涵英館盛大舉行，由 111教育發展協進會吳清山理事長致贈，縣府教育處翁書敏副處長及花蓮縣校長協會李國清理事長與會見證。

吳清山理事長表示，關懷偏鄉教育係為落實111教育發展協進會理念「教育111：一校一特色、一生一專長、一個都不少」，並推展創新經營、提倡適性揚才、關懷弱勢學子。111教育發展協進會自109年發起「乒乓傳愛」活動，從雲林縣、屏東縣、宜蘭縣等縣市陸續義舉，為要送給學童一份最棒的學習禮物，期許在奠定良好的體能基礎之餘，亦能各方探索、發展多元潛能，希望社會大眾對學童們提供多一分關懷、多一分學習助力，吳清山理事長邀請大家共襄盛舉、共同傳愛，嘉惠各地學子。

翁書敏副處長感謝111教育發展協進會及理事長吳清山的愛心與熱忱，不遺餘力地關懷教育，並於寒假前夕致贈禮物，帶給孩子們滿滿的活力與喜悅，期許受贈學校善用設備，鼓勵學子培養運動習慣。

活動最後由吳清山理事長及將要和光華國小合作「大手攜小手」的東華大學外籍學生以球會友，舉行精彩的友誼賽，並邀請新北市體育總會桌球委員會王李中癸總幹事擔任球評兼裁判，為美好的活動劃下完美句點。