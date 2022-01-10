美國知名喜劇演員鮑伯薩格（Bob Saget）於美國時間1月9日被人發現陳屍在美國佛羅里達州的飯店房間內，享壽65歲。但前一晚他才剛結束一場演出，甚至拍照上傳分享心得，沒想到隔日就傳出離世的噩耗，讓粉絲們相當震驚。

鮑伯薩格過去曾在ABC情景喜劇《歡樂滿屋》以及8、90年代的電視影集《俏皮老爸天才娃》演出而獲得廣大民眾的喜愛；1989年開始他更接下《歡笑一籮筐》的節目主持人長達8年的時間，親切又幽默的主持風格受到民眾的讚賞，也讓他主持工作從不間斷。而近日展開脫口秀巡迴的他，上周六（8日）晚間於美國佛羅里達州的蓬特維德海灘演出，活動結束後鮑伯薩格還特別在推特上發文，表示「非常喜歡今晚的演出和觀眾，完全沒發現兩小時這麼快就結束了，我很享受當下」，沒想到這卻是他最後一次發文。

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

美國佛羅里達州橘郡警長辦公室在社群媒體上PO文表示，當天接獲民眾通報，稱一名男子在奧蘭多格蘭德湖的麗思卡爾頓飯店客房中失去生命跡象，而這名男子經過檢方查證就是鮑伯薩格，但現場並沒有發現任何濫用藥物的跡象，鮑伯薩格的確切死因將交由法醫鑑定。

而訊息傳開後，不少粉絲紛紛轉發新聞表達哀悼，與鮑伯薩格因《俏皮老爸天才娃》相識30多年的的同劇演員約翰斯塔摩（John Stamos）也沉痛發文表示「我的心碎了，就像被掏空一樣，這一切都讓人太震驚，我再也不會遇到像他一樣的朋友」，讓網友們看了相當鼻酸。