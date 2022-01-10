2021第二屆YONEX一線入魂全國羽球錦標賽在台北體育館盛大開打，總共吸引了2600人、1761組報名，讓愛好羽球的民眾享受一個愉快假日。

在中華民國羽球協會的努力之下，羽球參與人口已多達三百多萬，台灣羽球地位已屹立不搖。昨日最後一天賽事一早登場的兄弟姐妹組吸引了眾多關注，這群在家中相看相厭，卻在競賽場上不得不攜手向前的組合，讓比賽場上增添了不少的溫馨感，並創造賽事的最高潮。

主辦單位一線入魂羽球概念店執行長蔡易龍表示：「禁止體保生參賽是我們最正確的一條路，在推廣全民羽球這條道路上，大家投入的是熱情，期待在公平競爭的平台上獲得肯定，而體保生的舞台不應該在我們這裡，而是接下來的全國排名賽。」因為本身也是重度羽球愛好者，所以毅然決然在籌辦賽事時，大力宣導並獎勵「抓體保生得獎金」，獲得一致好評與支持。

YONEX一線入魂全國羽球錦標賽的冠名贊助單位優乃克股份有限公司，除了在現場鋪設國際賽事級的專業地墊，無紙化的即時比分系統以及採用全國排名賽比賽用級的AS-30羽球，也直接將賽事規格拉到最高，對於本賽事的支持不言而喻。