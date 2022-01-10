下游需求強勁，訂單能見度高，加上高值化產品比例提升、上下游整合發揮綜效，宏益(1452)、集盛(1455)、宏遠(1460)2021年第四季的年成長率都在2位數，且，均創當年單季新高。產業環境仍佳，業者預期2022年上半年營運應可維持高峰。

宏益2021年第四季營收較2020年同期成長近3成；宏遠2021年第四季的營收也是2020年同期的2成5以上。

由於終端需求強勁，環保紗、高毛利複合紗營占比持續提升，已達4成以上，是宏益2021年營收成長高達6成的動能之一。宏益指出，目前產線全產全銷，2022首季向為傳統大旺季，以目前訂單能見度來看，1、2月已滿，第一季的營收，應還可以看到2位數的成長。

集盛2021年第四季營收31.21億元，創近兩年半以來單季新高；越南疫情解封，當地成衣廠、布廠產線陸續復工，對上游的尼龍、聚酯加工絲等產品拉貨動能轉強，集盛表示，終端需求在2021年第四季陸續轉強，下單動能已延續到2022年的第一季。

為掌握料源，集盛指出，持續往上游布局。其中，新建循環造粒廠已於2021年第四季量產，可穩定供應寶特 瓶再生粒，以生產環保加工絲產品。此外，為了提升獲利、掌握原料，新建的POY產線已全面量產，可發揮聚酯產品一貫化優勢。

宏遠2021年的營運呈「逐季成長」；宏遠指出，自動化、智能化、工業4.0已讓產線生產效率提升、高值化產品增加，預期2021年的營業毛利率、營益率，可望恢復疫情前的水準、甚至會更高。