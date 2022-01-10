原先有機會成為NBA史上首位女性總教練的貝琪哈蒙（Becky Hammon），今年初確定轉去WNBA的拉斯維加斯王牌隊擔任總教練。貝琪哈蒙季外從男籃轉回到女籃工作，令那些期待NBA女教練的球迷失望，不過女籃球星麥考崔（Angel McCoughtry）仍然樂觀看待，她不認為這是一次挫敗。

麥考崔8日告訴美媒《TMZ》說，帶領WNBA怎麼能算是一種倒退呢？「她現在帶領的都是菁英，那些女人就像LeBron、KD、厄文、柯瑞一樣優秀，他們是一樣棒的。」

今年44歲的貝琪哈蒙原本就是WNBA出身，球員時代6次入選WNBA明星賽，後來成為NBA馬刺隊傳奇教頭帕波維奇（Gregg Popovich）的高徒，帕波維奇親自認可她有成為總教練的實力。貝琪哈蒙2016年成為NBA首位進入明星賽教練團的女性，2017年她獲得公鹿隊總管的面試機會，2021年獲得拓荒者、魔術兩隊的總教練面試機會，但都沒有結果。

從好的方面看，王牌隊給予貝琪哈蒙史上最高的總教練薪資，這有助於提高WNBA的整體待遇。貝琪哈蒙本人也在IG表示：「很高興重返WNBA，這是我的故鄉，沒有WNBA就沒有今日的我。」

一半的WNBA球隊處於賠錢狀態，球團每年只能賺取微薄的轉播權利金，WNBA的待遇甚至輸給一些海外的女子聯盟。麥考崔曾說：「我們的待遇應該要和NBA一樣，我不想再靠海外的收入生活，我只想待在自己的國家打球。」