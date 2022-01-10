疫情升溫，疫苗施打狀況也加溫，新竹市10日起3座大疫苗施打站也現大批人潮，光是上半天就累積施打了2947人。（陳育賢攝）

疫情升溫，疫苗施打狀況也加溫，新竹市10日起3座大疫苗施打站也現大批人潮，光是上半天就累積施打了2947位民眾，其中有3成來自外縣市，市長林智堅前往疫苗站了解接種情形時也因應施打人潮，當場宣布11日起加開第4座稅務局站專責「莫德納」疫苗接種。

林智堅表示，近期因應鄰近縣市陸續有本土確診發生，尤其桃竹生活圈緊密，竹市於上周六已先宣布各項防疫措施，包括醫院、長照機構停止探病，陪病者限1人，醫院美食街需使用防疫隔板等。

另，即日起，各校園內師生用餐須用防疫隔板，在校都須全程戴口罩，且即日起至24日，市場賣場百貨停止試吃試用，共餐據點暫停，活動中心也暫停卡拉ok唱歌以及須脫下口罩進行的活動。

林智堅說，面對疫情市府嚴陣以待，今起重新啟動3座大型疫苗施打站，分別是體育館施打站、中正市場施打站及慈濟靜思堂施打站，明起將再加開稅務局站（專責莫德納疫苗），呼籲所有民眾，不論是第3劑、或第2劑、第1劑，只要還沒打就盡速來施打，新竹市目前第1劑疫苗涵蓋率已達95.3％，第2劑為84.6％，分居全國第1、本島第1。

衛生局表示，即日起至本周五，3座疫苗施打站分別為中正市場、體育館施打站、慈濟施打站，每天上午8點至11點、下午2點至5點提供莫德納、BNT疫苗（每日疫苗不同，前往前可先詢問）；明加開的稅務局站則專賣提供莫德納疫苗，均免預約、隨到隨打，不提供打疫苗送禮券活動。

此外，竹市35間診所與5大醫院持續進行「接種1、2劑疫苗送禮券」活動，並提供AZ、BNT、莫德納疫苗，因每處施打疫苗不同，請民眾先向醫療院所預約。詳情可至疫苗資訊網查詢https://www.2021.hccg.gov.tw/。