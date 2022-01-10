台中市東勢區8旬賴姓老翁9日獨自手持柺杖外出散步，由於遲遲未歸，家屬連忙報警尋，警方深夜9時許在東關路看到民眾招手，只見一名老翁全身癱軟顫抖坐在路旁，經查原來是走失的賴翁，緊急將他送醫救治並通知家人。

8旬賴老翁昨日下午獨自手持柺杖外出散步未歸，由於夜間氣溫驟降，家屬急忙外出協尋父親，晚間7時30分向東勢分局東勢派出所緊急報案協尋，另通報轄區各派出所加強找尋。

茅埔派出所警員許資生接獲通報外出協尋途中，深夜9時許行經東勢區東關路5段台8線7.5K往和平方向時，民眾向許員招手報案，稱有老翁疑跌倒坐在路旁需協助。

許員見老翁全身癱軟顫抖坐在路旁，僅知道自己住在下新里，但不記得姓名，由於許員將剛獲報失蹤人口通報的資料及照片，拿出核對正是走失的賴翁，立即通報救護車將他護送至東勢農民醫院檢查，另一方面則通知報案家屬前來會合，家屬萬分感謝警方能寒冬中，迅速找到父親協助返家。

茅埔派出所所長劉國富呼籲，民眾應多多關心家中失智長者，若家中長者有失智情事，可在長者身上佩掛聯絡掛牌、身分辨識手環或於衣服繡上聯絡方式，以利警方或民眾發現時，可於第一時間確認走失年長者身分，迅速通知家屬或警方，協助其返家。