和泰集團宣布，旗下yoxi乘車派遣平台以和泰代理的高級車Lexus品牌，推出全新豪華Lexus多元計程車服務，目前服務範圍為台北市及新北市，以約當一般計程車收費水準，提供限量禮遇的奢華乘車服務。

和泰指出，yoxi豪華車專業駕駛經專業禮儀訓練，乘客可APP客製化乘車設定，yoxi豪華多元車隊結合無微不至的顧客關懷與Lexus車款奢華大器外觀，創造乘客賓至如歸的搭乘饗宴。

和泰表示，乘客的乘車安全是yoxi最高目標，Lexus多元車輛搭載智動駕駛輔助系統，全方位偵測行車狀況與路況，及空調升級nanoe空氣清淨系統，有效抑制病菌及有害物質，此外yoxi提供業界最高5000萬乘客險保障，全力守護乘客安全旅程。

此外，和泰表示，為回饋yoxi乘客，即日起新戶註冊享200元搭車金（40元*5張），及城市周遊券5張，享免起跳價優惠。另外，以和泰Pay綁定和泰聯名卡支付yoxi車資，最高回饋6％和泰Points。