高雄羅姓女子愛停「霸王車」、蓄意不繳360張停車費罰鍰及房屋稅達12萬元，行政執行署高雄分署以法拍房子為由逼她繳錢也沒轍。2個月前羅女買新車，被執行官發現，祭出查封車輛預告，羅女這才乖乖出面，一次繳清12萬元罰鍰。

據了解，羅女積欠12萬元停車費，經相關單位多次催繳無效，高雄分署接收該案時，桌上擺著一疊近10公分厚的停車費欠繳罰單，相當驚人。

執行官檢視羅女名下財產發現，她目前自住的房屋，房屋稅也未繳，提醒她盡快繳清罰款、以免房子遭拍賣，羅女還是不理。

近日執行官發現，羅女竟買了一輛新車，為了避免羅女再停「霸王車」，立刻通知她、再不繳清積欠的罰鍰，就查封她的新車。羅女一聽，深怕新買的愛車遭查封，立刻乖乖帶著12餘萬元現金前往結清罰鍰。

高雄分署呼籲，用路人須按時繳納ETC及停車費，切勿心存僥倖，挑戰公權力。若有經濟困難而無法一次清償可檢具證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，高雄分署將強力執行。