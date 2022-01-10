市府指出，文心森林公園站，1／10起至1／16止每日開站，星期一至五上午9至12時，星期六日下午1至4時；週一至週三提供BNT疫苗、週四至週日提供莫德納疫苗。（陳世宗攝）

農曆年關將屆，受到國內疫情持續升溫影響，因應第3劑疫苗接種，台中市符合施打第三劑疫苗資格的21萬名65歲以上長輩，市府將於1月17日至21日一連五天，安排44個快打站；由里鄰長發放疫苗接種第三劑接種通知書，提醒長輩依照通知書上的時間、地點，並攜帶健保卡、黃卡，就可到快打站接種疫苗。

市府指出，文心森林公園站，1／10起至1／16止每日開站（星期一至五上午9至12時，星期六日下午1至4時；週一至週三提供BNT疫苗、週四至週日提供莫德納疫苗），1／17後開診情形，因目前承作院所及場地仍洽談中，待確認後將於市府衛生局官網公告。

東協廣場每週六、日下午1至4時持續開站接種BNT疫苗至1／23止。

市府強調，持續加強宣導民眾外出全面戴口罩，外出除有適當區隔，補充水分外全面戴口罩，如有拍照、唱歌等情境，也不可拿下口罩，歲末年終各項活動皆須全程戴口罩，且不得逐桌敬酒、敬茶，全力配合指揮中心政策全面推動防疫。