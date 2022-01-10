F-35隱形戰機在歐洲的數量與日俱增，賦予北約（NATO）對付俄羅斯的優勢。而挪威將率先以F-35A新型5代戰機，徹底取代老舊的F-16。
據《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日報導，挪威將成為第一個完全靠F-35，以執行快速反應任務的歐洲國家。
挪威皇家空軍6日寫下歷史性的一頁，正式由F-35接下快速反應警戒（QRA）任務，結束F-16支援國家與北約（NATO）防禦任務的使命。挪威皇家空軍說，F-35A已徹底取代剩下的57架F-16AM/BM戰機，而F-16機隊部署的博德空軍基地（Bodø Air Base）也將退居為戰機航站。
未來快速反應警戒任務將從較北方的埃文斯空軍基地（Evenes Air Station）執行，而F-16將任務移交F-35的儀式也在當地舉行。
挪威訂購了52架F-35戰機，其中24架已交付。據國防部說，這52架戰機可望2025年以前徹底發揮戰力。而第一架挪威F-35戰機早在2017年 11月時，便已飛抵挪威。隨著芬蘭，瑞士和丹麥空軍紛紛採購F-35，挪威將戰機汰舊換新，也更能大大融入聯盟在歐洲的巡邏行動。
去年9月時，幾架F-35已從埃文斯空軍基地起飛，和美國空軍的B-2轟炸機在挪威海上空飛行。而基地內至少有3架F-35可在15分鐘內起飛，以監視是否有任何敵機入侵挪威和北約領空。
此外，由於俄羅斯加強軍事行動，挪威軍方正在擴建埃文斯空軍基地，以容納P-8「海神」（Poseidon）海上巡邏機，而第1架已於2021年11月18 日交付挪威。
文章來源：World’s ‘Stealthiest’ Air Force: Post F-16 Phaseout, Will This NATO Member Become The First Country To Fully Rely On F-35 Jets?
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