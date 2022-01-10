民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝)

無黨立委林昶佐罷免案昨日落幕，最終罷免未過門檻，但同意罷免票比不同意票多了1萬多票。民進黨立委許智傑、陳亭妃今日表示，台北市基本盤是藍大於綠，還是得戰戰兢兢。

許智傑指出，罷免案失敗，對民進黨的士氣當然會提升，但還是不能掉以輕心，而對全國的綠營基層來說，黨內士氣大振，也打響年底九合一選舉的前哨戰。

陳亭妃說，台北市中正萬華區塊，本來就是藍綠比接近，甚至藍會大一點，所以林昶佐才會猶豫是否要加入民進黨。但未來讓人民更信賴，這是民進黨必須要不斷努力經營的，不會因為區塊藍大於綠就放棄，不可能，民進黨會不斷把組織面變大。

陳亭妃表示，不論是今年的地方選舉或是2024，民進黨自己也要做好布局，現在應該重新整裝，面對人民的期待，提升民進黨執政的信任感，這才是最重要的事。

陳亭妃指出，關於中二選區補選，其實到最後關頭，國民黨對於自己到底要冷還是熱都搞不清楚，又跟顏家不同調，這代表國民黨跟地方派系的能量都越來越少，未來如何重整，對國民黨是很大的考驗。

陳亭妃說，對於民進黨來講，必須去瓦解所有的地方派系，也就是把所有力量的支持集結，尤其這次在中二選區，5個行政區都贏，對民進黨來講，要更有信心，把地方派系瓦解之後，吸納為支持民進黨的力量，這才是更重要的事。

有關外界關注前交通部長林佳龍的下一步，陳亭妃表示，這次林靜儀勝出，林佳龍幫助很大，他真的把這場仗當作自己的選舉在打，包括林佳龍、立法院副院長蔡其昌、地方上每個立委、議員都功不可沒。林佳龍目前沒有規畫，可是只要未來民進黨需要，他一定會全力以赴。