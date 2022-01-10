高雄輕軌本月8日上午11時許在鼓山區綠川路口與機車發生擦撞，成為今年第1撞，高雄巿議員簡煥宗不滿前一天才會勘，隔天就出包，直批「十分憤怒」。警方初步研判是機車騎士闖紅燈，高捷公司初估，輕軌車損達79萬元。

簡煥宗表示，去年10月在地綠川里長陳春時反應，因該路段地形地貌的關係，用路人無法即時看到號誌，表示這路口需加裝警示號誌，避免行車危險。他即在去年10月27日召集相關單位辦理會勘，要求盡速改善該路口。

由於改善工程遲遲無下文，簡煥宗今年1月7日再次參與高捷公司舉辦的會勘，同時要求市府單位盡速完成改善工程。想不到，高雄市政府相關單位仍然沒有作為，會勘隔天就發生這起交通意外，讓簡煥宗痛批不顧人民安全。

據了解，1月8日上午11時31分，輕軌列車從C16文武聖殿站上行往C17鼓山區公所站，於綠川路口遭陳姓男子騎機車附載女乘客撞上，因人車倒地送醫手腳擦傷，輕軌旅客則在清車後步行前往C17月台或自行使用其他交通工具。

高雄輕軌去年共計有11件汽機車擦撞事故，這起肇事是今年第1撞，高捷公司初步估計，受損飾板如採新品更換，連工帶料共計約需新台幣79萬元，後續如果警方確定肇事責任為機車違規，將會向肇事者求償。