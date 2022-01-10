年關將屆，台中市大雅警分局前進校園進行預防犯罪宣導。（大雅警方局提供／陳淑娥台中傳真）

年關將屆，台中市大雅警分局前進校園進行預防犯罪宣導。（大雅警方局提供／陳淑娥台中傳真）

年關將屆，台中市大雅警分局前進校園進行預防犯罪宣導。（大雅警方局提供／陳淑娥台中傳真）

為了迎接即將來到的寒假，台中市大雅警分局積極進行預防犯罪宣導，日前透過轄內大明高中藝術校區所舉辦校慶園遊會，一起和青春活力的高中生歡慶週年，並向學生家長、老師及民眾宣導現今超夯「假投資」詐騙手法，以及新興毒品的氾濫，提醒大家別上當。

大雅分局利用學校開放校外人士一同歡慶之際，向學生家長、老師及民眾朋友宣導現今超夯的「假投資」詐騙手法，並提醒投資沒有「穩賺不賠、保證獲利」的可能，亦勿加入不明投資平台、勿操作自己不了解的投資標的，甚至目前超夯的虛擬貨幣市場，也存在許多詐騙陷阱，此類手法都是讓受騙者於初期有獲利可嚐，隨後加大資金，卻因無法出金而發現遭騙，損失慘重。

大雅分局指出，由於毒品趨向多樣化，不同型態零食糖果常淪為販毒集團滲混毒品的偽裝物，現今更出現加入PMMA成份(俗稱「超級搖頭丸」)新興毒品，讓充滿好奇心的青少年因對毒品認識不清而誤食；「超級搖頭丸」歸屬第二級毒品，因毒性發作緩慢，導致施用人易無感而增加用量，造成濫用過量情形，故致死性相當高。

大雅分局偵查隊長曾建富表示，過年期間大雅分局守護民眾安全不打烊，在寒假及春節前，希望藉此設攤活動期許防制毒品進入校園、強化學生反毒知識，並向民眾呼籲，因農曆春節即將到來，對於現金及禮品需求增加，前往金融機構提領大額現鈔時，可向大雅分局申請護鈔服務，讓民眾安心提領款放心過好年，此外詐騙集團可能會利用假網拍方式，透過一頁式網站販售年節伴手禮，下單購物前，務必慎審評估商品來源、商家信譽，避免成為冤大頭。