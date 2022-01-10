內政部今（10）日公布2021年全台人口統計，其中全年死亡人數為18萬3732人，但出生人數僅15萬3820人，除了連續2年呈現人口負成長的慘況外，出生人數更再創史上新低紀錄，讓PTT網友狂酸「民進黨德政」。

台灣人民生活苦哈哈，薪水低、物價又貴，讓不少年輕人根本不敢想買房、結婚，甚至是生小孩。依據內政部公布數據顯示，台灣在2020年首度出現人口負成長，當年的死亡人數為17萬3156人、出生人數為16萬5249人，當時出生人數就創新低。

不料經過執政黨一年的「努力」，我2021年生育率除了被預測為「全球倒數第一」登上國際媒體外，最終全年出生人數還再創新低，新生兒僅剩下15萬3820人；此外，2021年死亡人數為18萬3732人，連續2年人口負成長。

相關資訊引起PTT網友熱議，忍不住酸「民進黨德政」、「還有15萬對想不開的爸媽」、「畢竟是死忠的」、「少子化有炒房和換臉AI重要嗎？」「少子化辦公室可以升官了」、「還有15.5萬，房價還有大漲空間」、「疫情關在家裡還是沒人要生」、「房價在漲，代表經濟健康，不要在那邊唯恐天下不亂」。