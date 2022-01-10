台南市長黃偉哲到場點亮文昌燈。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水武廟早期後殿設有文聖宮，合祀孔子與文昌帝君，為古代鹽水文人祈求考運平安的信仰中心。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

大學學測將至，鹽水武廟今天舉辦盛大的月津文昌祭，為學子祈福。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水武廟早期後殿設有文聖宮，合祀孔子與文昌帝君，為古代鹽水文人祈求考運平安的信仰中心，大學學測將至，武廟10、11日舉辦｢月津文昌祭」，台南市長黃偉哲今天與明達高中、新營高中、後壁高中、興國高中及南光高中的學子們一起上香祈福、點亮文昌燈，祝考生金榜題名。

今天文昌祭在武廟管理人林益仁主持下，由黃偉哲帶領學子們上香祈福，禱念疏文，現場也擺設狀元糕、鳳梨、韭菜、青蔥、竹筍、芹菜、白蘿蔔等供品，寓意考運旺盛、十拿九穩、聰明智慧、考試順利、勤奮向學、奪得好采，學子們除收到加持的祈福鉛筆，也在文昌祈福卡寫下心願。

近來鹽水有許多觀光文化亮點，如月津港燈節、月之美術館、信義路花海、永成戲院文創及舊鹽水車站社區營造；民政局長姜淋煌說，此時武廟舉辦文昌祭活動，不僅讓遊客對鹽水文化留下更深刻的印象，也讓鄉親們承襲傳統文化，凝聚向心力，展現鹽水獨有的文化風采。