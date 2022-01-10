去年底經過團體會員投票當選成為全國體育總會新任會長葉政彥，正式走馬上任後迎來第一個喜訊，內政部政務次長陳宗彥今天中午親自來到體育大樓頒發當選證書給葉政彥，教育部常務次長兼體育署長林騰蛟觀禮，葉政彥允諾在任期內將協助體育署辦理好全運會與全民運，並且和中華奧運聯手打造最強中華隊，進而在今年杭州亞運奪取佳績。

目前擔任中華田協理事長葉政彥，投入台灣體育近30年，曾當過網協與籐球協會理事長，培育不少優秀人才，並且在桃園市體育會擔任理事長期間協助各單項委員會辦理賽事，4年前入主中華田協，並且在秘書長王景成的運籌帷幄下讓基層選手與教練都得到顯著成長，尤其是在潛優方面更是挖掘出不少潛力新秀，幫助台灣田徑界奠定良好基礎。

這次葉政彥理事長接掌全國體總，對內他有信心辦好裁判與教練講習會，對外希望能與體育署合作辦理全國運動會和全民運動會，然後在與中華奧會聯手組成最強中華隊，幫助中華健兒在國際舞台上發光發熱。

陳宗彥表示，葉會長這些年來投入國內體育事項的成就有目共睹，如今更上層樓是全國體育界之福，期許他能帶領各單項協會將台灣體育推向顛峰。

陳宗彥進一步以防疫中心副指揮官身分強調，政府已將第三劑疫苗施打時間縮短至12周，加上今年有杭州亞運和其他國際比賽，因此希望符合施打疫苗的選手們能盡快接種疫苗，提升自我免疫力，才能在國際賽拿到好成績。

此外，陳宗彥還提到，國內比賽的主辦單位必須加強防疫措施，國人也要注重防疫，避免病毒入侵，在享受觀看比賽樂趣的同時也要做好自我防護。