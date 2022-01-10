中央流行疫情指揮中心發布春節假期調整檢疫措施，自2021年12月14日至2021年2月14日入境檢疫有14+0（A）、10+4（B）及7+7（C）三方案，其中B與C方案因於防疫旅宿返家繼續檢疫需搭乘防疫專車，致防疫專車需求量大增。公路總局為確認地方防疫專車量能籌措足夠，與各縣市政府召開多次會議協調，2021年12月13日建立將近3千輛防疫專車量能。

日前傳出有機場防疫車隊及臺北市防疫計程車隊駕駛人確診，公路總局為加強防疫專車防疫措施，於昨（9）日星期日緊急召集各地方政府召開「加強地方政府防疫專車防疫措施」緊急會議。就防疫專車落實清消、防疫專車駕駛人之個人防護裝備、防疫專車戴運對象及尚未完成2劑疫苗防疫專車駕駛人不得出車等議題進行協商討論。

公路總局表示，各縣市政府對防疫專車加強防疫措施均有共識，就防疫專車清消作業，在司機出車前、載運途中、乘客下車後、回車場等之清消作業有一致規範，清消重點，針對旅客經常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處進行噴灑擦拭等。就防疫專車防護裝備部分，並請各縣市均提供酒精、口罩、手套、防護衣、面罩、鞋套、車輛駕駛人後方設隔板（壓克力板或PVC塑膠布簾）等，並要求司機落實穿戴，以完善保護駕駛人本身及乘客。

在防疫專車戴運對象方面，各縣市均係以包車專屬防疫專車方式運作，僅載運檢疫對象。另外，該局也要求尚未完成2劑疫苗防疫專車駕駛人不得派遣出車等防疫措施。