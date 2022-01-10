氣候變遷的威脅日益嚴重，「減碳」為主要經濟體當務之急，引爆電動車造車風潮，電動車被喻為下一個兆元產業，企業爭搶大餅，作為電動車的核心零件－電池，將是最重要的投資主軸。中信投信10日指出，中信電池及儲能ETF（00902）把握電池製造供應鏈，更同步鎖定能源轉型帶來儲能設備百花齊放的龐大商機。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯表示，各國燃油車禁售令在即，最早是挪威明訂2030年禁售燃油車，歐盟也提出，2035年全面禁止搭載內燃機的汽車新車銷售，美國雖未明訂禁售年限，但各州地方政府如華盛頓州等也明訂禁售年限。發展電動車成兵家必爭之地，傳統汽車大廠亦紛紛加入戰局，預估至2050年電動車的電池需求將成長近60倍。

電池佔電動車成本近5成。詹佳峯指出，據統計，商用電動車市場預計將在2026年成長至超過2500億美元，比起2020年高出5倍，各國施行減碳政策到電動車產業急速發展，背後掀起的綠色革命將成為投資要角。

不僅電動車充電樁需要儲電設備，詹佳峯表示，2050年光電、風電等再生能源將提供全球近70％發電量，再生能源儲存系統將是確保穩定供電的關鍵，從電動車的充電樁，到未來城市、工業、甚至家庭用電皆需全面式的儲電裝置供電，預估至2030 年，全球儲能裝置將成長達20倍之多。

詹佳峯表示，中信電池及儲能ETF（00902）的最大特色，包含「鎖定A及龍頭企業」、「直搗核心供應鏈」、「爭取高毛利上游產業」等三優勢，也是首檔聚焦電池及儲電雙引擎的基金，帶領投資人掌握未來綠能發展投資利基。

詹佳峯表示，據國際能源總署（IEA）數據顯示，2050年淨零下能源系統將徹底轉型，9成電力來自於再生能源，超過85％的建築為淨零建築、超過90％的重型工業生產為低碳，再再說明零碳商機正在翻轉全世界。