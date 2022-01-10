蕭姓男子因向母親要錢不成，到舅舅家縱火，蕭男落網後，蘇姓舅舅氣憤當面斥責姪子。（程炳璋攝）

台南市中西區法華街1棟公寓大樓8樓住戶3日發生火警，火勢10分鐘內控制幸未造成傷亡，事後火調發現疑似縱火，警方查知蘇姓屋主的蕭姓姪兒，曾在案發前向母親要錢不成，傳訊嗆聲，隨即出現在火場附近。他做案後逃到台北找親戚接濟遭拒絕，10日返家遭警方逮捕，依照公共危險罪嫌移送台南地檢署，並緊急發布家暴令。

31歲蕭男是個啃老族，父母離異，平時與爺爺同住，偶爾打零工為業，因新冠肺炎疫情失業在家，當起啃老族，經常以恐嚇方式向母親討錢。

蕭男的蘇姓母親離婚後無工作，現與蘇姓胞兄同住，靠在娘家擔任家管，領取親人的微薄收入。

蘇男表示，姪兒小時曾被同學霸凌，長大後有樣學樣，常對母親大聲斥責，平常沉迷網路殺戮遊戲電玩，3日當天打電話向蕭母（他的妹妹）要求10萬元，母親表明已給5000元，他不滿傳訊息「等下你就知道」。隨後蘇家就發生火警。

蘇男位在法華街的公寓大樓住宅一戶房間3日下午3時許起火，驚動鄰居驚惶逃離，消防人員察覺似為人為縱火，警方接手追查。

除了蕭母與蘇男提供線索，警方發現蘇家起火前，蕭男就騎單車初現在火場附近，起火後，他隨即前往台北，找親戚接濟，但遭拒絕。

蕭男在台北市躲了1周，眼看無金援，10日上午再返家，警方立刻前往逮人，落網時不發一語。蕭家親戚獲知後十分氣憤，斥責他在家啃老，有如家庭流氓。

蘇男表示，蕭男因父母離異，家庭不圓滿，幼年曾遭同學霸凌，長大即以此對待家人，妹妹覺得對兒子虧欠，一直隱忍，不料竟造成社會事件。