壽山動物園整建捐款案爭議持續延燒！高雄市議會今（10）日召開二、三讀會，審議高市府111年總預算案，國民黨高市議員陳麗娜提出「捐贈及贈與收入」12億元預算案擱置，市議員吳益政也覆議，最後議長曾麗燕裁示擱置，請市府盡速補齊資料。

高雄市地方總預算案科目「捐贈及贈與收入」，預算數12億2447萬6000元，委員會審查原本照案通過，陳麗娜今建議該科目先行做擱置，她上周提出不管是去年或今年度有捐贈、贈與的收入要補齊資料，但市府未能做到，因此希望資料完善後再來審。

陳麗娜強調，樂見高市府多點財源進來，但收了這個錢，要有正當理由，必須師出有名，要求高市府提供所有清楚的捐款資料，除中油、台電捐贈部分外，其他沒在檯面上的也要一併公布。

高市議員吳益政舉例，過去有人捐8000萬要給市府在中央公園蓋圖書館，但市府必須撥38億土地，市議會卻無審查權，捐贈是好意，但沒考慮到其他項目，恐讓好事變壞事，因此建議市府該建立捐贈機制。

高市議員林于凱則說，1年台電或中油捐給市府總額是多少，以及分配到區公所、里政後如何使用經費，這些都應公開透明，否則難免受到里民質疑分配不公，他要求區公所建構捐助款款項使用公開平台，以供市民公開查詢。

「不是因為市長是陳其邁，就特別給高雄市錢！」民進黨高市議員黃文益表示，高市府依照電業法第65條，依法有據接受國營企業捐款，但台中市自己不去申請，卻說是「剝奪感」，不能讓高雄市民背上汙名，而是由於台電、中油等在高雄設廠、汙染地方，才有相關回饋機制，若有任何不法可去檢舉、監督。

高市財政局長陳勇勝說明，中油、台電等國營事業的回饋金、睦鄰金、促協金等補助，過去及現在都依照現有法規入帳，不管是進入「大水庫」，或者進入指定專戶都會接受主計、審計等單位控管，若指定給鄰里的補助，一定會使用在指定專用項目上，絕對不會有挪用狀況。