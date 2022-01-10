因應國際疫情嚴峻，自1月11日起，長程航班包括歐美、中東及紐澳等航線旅客，於落地時採檢，檢驗結果陽性後送醫院，採陰者才准通關。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，長程旅客入境加嚴，明天零時起，搭乘長程航班，包含歐美、中東及紐澳等，快速核酸檢驗。若檢驗陽性，將指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院，完全不會到入境的門，檢驗陰性者才能循著正常出關手續辦理，希望把防線從集中檢疫所拉到第一線，減少通關時的風險，以及減少防疫計程車、保全、機場相關清潔、手推車、防疫旅館等工作者的風險。

陳時中表示，以Omicron的快速傳播特性，預計現在執行落地篩檢，會有很大比率可以在落地採檢被檢驗出來，相信會有很好的效果。

指揮中心再次強調，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返臺必須事先瞭解，並主動配合我國現行入境檢疫規定，並依指揮中心規定的交通方式前往檢疫地點，同時遵守檢疫期間各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。