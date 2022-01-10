高盛預測，美國聯準會將在2022年升息4次，且會從7月開始縮減資產負債表規模，表示屆時將會出脫金融資產之意。

高盛指出，美國就業市場成長快速。同時，從上個月中旬聯準會公布的會議記錄中頻頻釋出趨向鷹派的升息態度來看，故將之前預估聯準會12月才會有縮表動作，現在提前到7月。

不過，通膨數字可能還是遠高於目標值，因此，高盛不認為聯準會在縮表後就不會升息。相反地，高盛本來預估在3月、6月以及9月都會升息，現在再增加12月，也有可能還會再升一次。

高盛認為，從上個月的會議記錄中推敲，聯準會會更快實施貨幣緊縮政策，以防止美國通膨太高，以及預防接近充分就業下景氣過熱。所以，美國政策利率正常化的步調可能會更快一些。

高盛表示，上個月美國失業率降至4%以下，以及員工有加薪現象，都增加了勞動市場緊俏的證據。這表示，接近充分就業下失業率低，雇主找員工不易，勞方要比資方還要強勢。

至於終端利率，高盛則維持原估值2.5%至2.75%不變，也就是說，聯準會日後如要升息的話，利率一直升到2.5%至2.75%左右，就暫時不會再動利率了。