台積電(2330)今(10)日公布2021年12月營收創下1553.82億元新高，月增4.8%，年增32.4%，帶動去年第四季營收達4381.88億元新高，季增約5.67%，2021年全年營收1兆5874.15元，較前年增加18.5%，也再創新高。

台積電對2021年第四季展望樂觀，預估季營收達154億美元到157億美元，再創新高；從新台幣營收來看，以新台幣28元兌1美元匯率假設，台積電2021年第四季合併營收約在4312億元至4396億元，再創新高，季增率約在4~6%之間。去年第四季毛利率預計介於51%到53%之間；營業利益率預計介於39%到41%之間。今日公布的實際營收也如預期再創新高。

台積電預計2021年全年美元營收將年增24%，並創新高。今日公布台幣營收亦再創新高，2021年全年營收1兆5874.15元，較前年增加18.5%。

台積電預計13日舉行法人說明會，一家美系外資看好，台積電第一季營運表現將淡季不淡，全年美元營收將成長26.1%，並將調高資本支出。台積電本周四的法說會將成為市場關注的焦點。