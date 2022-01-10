連鎖餐飲集團漢來美食(1268)受惠內需消費動能強勁復甦，2021年12月營收續「雙升」創近10月高點、改寫同期新高，使第四季營收谷底強彈、改寫同期次高。展望2022年，旗下品牌餐廳訂位已滿至春節年假期間，集團將多軌並進，搶攻可觀的春節聚餐商機。

漢來美食2021年12月自結合併營收3.79億元，月增達21.39％、年增6.33％，為近10月高點、改寫同期新高。第四季合併營收9.76億元，季增達1.36倍、僅年減2.24％，改寫同期次高。累計全年合併營收29.29億元、年減15.3％，雖降至近6年低點，但幅度明顯收斂。

展望2022年，雖然近日北部疫情引發關注，但經濟研究單位及業界仍普遍對國內景氣持樂觀態度，預期疫情進入第三年後，台灣飲食市場在五倍券持續助攻、台商回流及科技業擴廠投資，搭配民眾對休閒生活的期待下，將因需求持續成長帶動消費提升。

漢來美食表示，旗下品牌餐廳預約情形熱絡，訂位一路滿到農曆年假期間，春節期間將不打烊、持續供應豐富料理饗宴滿足賓客期待。同時，亦以「漢來宅美食」為無法來店用餐的顧客提供年菜單品及團圓餐外帶，讓客人在家也能享受五星級年菜、打造過節儀式感。

此外，漢來美食持續衝刺展店，位於高雄漢來飯店45樓的「焰」鐵板燒與牛排館餐廳將在14日開幕，選用拉丁文Flamma作為品牌名稱，餐點選用台灣在地食材融合中、西、日式元素，以原味烹調呈現食材本身新鮮風味。

而漢來美食亦插旗新竹縣首座大型購物中心遠東百貨，將在20日一口氣開出片皮鴨專賣店「上菜」及「漢來上海湯包」2大人氣品牌分店，前者提供片皮鴨及各式川、粵菜、港點等多元菜色，後者則提供全方位客層的料理與服務。