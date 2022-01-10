嘉義縣、市醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會及診所協會組成「司法愛嘉醫療聯盟」，共164家醫療院所對司法弱勢家庭減免掛號費，約2500戶受惠，10日啟動，法務部長蔡清祥、嘉義地檢署檢察長張曉雯、市長黃敏惠及縣長翁章梁見證。
蔡清祥表示，很感動嘉義縣市醫療院所合作成立「司法愛嘉醫療聯盟」，照顧司法弱勢者的健康，希望從嘉義開始能推動至全國各地，目前缺乏精神科醫師協助監護精神病患收容人，以及性侵害刑後強制治安，希望有熱心公益的醫療專業人員來協助照護。
張曉雯表示，檢察官除了打擊犯罪，看到司法的弱勢被害人、更生人及受保護管束人家庭，也想結合社會各界資源提供協助，遂與嘉義縣、市醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會及診所協會組成「司法愛嘉醫療聯盟」，目前有嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院及陽明醫院等164家醫療院所，可服務約2500個司法弱勢家庭。
嘉檢表示，司法愛嘉醫療聯盟醫療卡發給司法弱勢家庭持用，1個家庭1張，持卡到聯盟醫療診所看診可以免除掛號費。
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