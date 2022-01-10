根據台灣民間習俗，銀行象徵「聚財」，不少民眾會趁著春節前夕到銀行辦理業務時，順便於銀行飲水機取回飲用水沾沾財氣，為迎接農曆春節到來，台新銀行10日開始於全台101家分行，準備了象徵吉利的開運水、發財金，及深受小朋友喜愛的小提燈，贈送至分行臨櫃辦理業務的銀行客戶，期盼助民眾福虎生風，財運亨通。

台新銀行客群經營處副總經理楊郁敏表示，迎接春節到來，台新銀行希望客戶在福虎年都能財運興旺，因此今年共準備98888瓶「開運水」與38888份「發財金」贈送客戶，其中「開運水」挑選吉日吉時放入金庫，吸收滿滿的財氣後，並以「財神」圖像搭配紅瓶蓋的「發」字，祈願客戶「財運佳、發大財」。

以福氣討喜的老虎特別設計的「發財金」，福虎手握一顆橘子，代表「虎吉」，與台語「有錢」諧音，並送到金山財神廟及北港朝天宮誦經加持，因數量有限、贈完為止。楊郁敏建議，拿到開運水可放在家中財位，擺放至元宵節後，倒入家中飲水設備與家人共享，增添全家人一年的好運，為財運加分。

迎接福虎年，台新銀行也為台新YBO兒童會員貼心準備5000份虎年小提燈，讓大小朋友可以一起同樂。今年小提燈的許多小巧思，除可當提燈外，還可變換成小老虎面具及福虎帽，讓小朋友隨喜好選擇使用方式。楊郁敏強調，台新銀行也是業界唯一將財管家庭會員結合YBO（Young Banker Officer）兒童會員的銀行，父母親可在春節後帶著小孩到台新銀行開立兒童帳戶存紅包，是個教導小朋友學習理財的好機會，小朋友可從小學習儲蓄並認識理財工具，進而養成風險分散的概念，樹立正確理財的第一步。

台新銀行財富管理以陪伴客戶完成人生每個階段的需求為目標，守護客戶資產。專業的財富管理團隊在2021年榮獲多項大獎肯定，包含財訊及今周刊頒發「最佳財富管理獎」，以及國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌─全國首獎」，新的一年台新也會持續提供專業與貼心的理財服務，致力成為最懂客戶的智慧好夥伴。