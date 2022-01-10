受到塞港與出貨減少影響，中鋼(2002)12月合併營收為409.98億元、月減9.46％、年增33.95％，累計合併營收為4683.28億元、年增48.78％，創歷史新高。

東陽2021年合併營收183.77億元 年增6％
和大12月業績不如預期 衰退4.2％
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