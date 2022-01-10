中鋼2021年12月合併營收為409.98億 年增33.95％ 14:332022/01/10 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到塞港與出貨減少影響，中鋼(2002)12月合併營收為409.98億元、月減9.46％、年增33.95％，累計合併營收為4683.28億元、年增48.78％，創歷史新高。 東陽2021年合併營收183.77億元 年增6％ 和大12月業績不如預期 衰退4.2％ #中鋼 #合併營收 #塞港 #累計合併 #創歷史新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《汽車股》東陽2021年營收年增6％ 缺貨、塞港傷體質 09:092022/01/10 財經 福貞-KY2021年度合併營收78.15億元 創8年來新高 10:212022/01/10 財經 鉅橡12月合併營收1.28億元 創同期新高 10:022022/01/10 財經 威剛2021年營收近400億元 創11年高 09:152022/01/10 財經 《半導體》上季登頂 中美晶去年營收近700億創次高 09:092022/01/10 財經 國營事業作弊團海撈1.2億 網爆集團暗黑手法：槍手爽拿20萬 06:152022/01/08 財經 《熱門族群》盤點影響 國巨及禾伸堂12月營收同步下滑 15:232022/01/08 財經 杜絕舞弊 中鋼重申維護招考公平公正 22:482022/01/08 生活 新增運能帶旺業績 長榮Q1單月500億起跳 04:102022/01/08 財經要聞 中美晶第四季和2021年營收雙雙創下歷史新高紀錄 10:422022/01/10 財經 《電子零件》金像電首季業績向上 外資喊上84元 12:332022/01/10 財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 他拒絕年薪多20萬的新工作 友超不解！網揪細節：還好沒被騙 - 財經 海運慘輸空運 專家戳中1致命要害：一堆廠商變心了 - 財經 超強台幣買美元？外銀：下半年可收割 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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